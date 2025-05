Bouygues Telecom multiplie les frais sur ses forfaits B&YOU : après la résiliation payante, place aux frais d’activation ?

L’opérateur applique désormais 1€ de frais d’activation sur son forfait B&YOU 1 Go à 1,99€/mois. Son guide tarifaire laisse à penser que d’autres offres pourraient être concernées à l’avenir.

Bouygues Telecom continue de revoir sa politique tarifaire, au détriment des consommateurs. Après avoir instauré des frais de résiliation de 5 € sur ses forfaits sans engagement B&YOU, une mesure inédite en France, et augmenté le prix du Multi-SIM, l’opérateur teste désormais l’application de frais d’activation.

1 € de frais de mise en service pour le forfait 1 Go

Comme le rapporte le site Alloforfait, le forfait B&YOU 1 Go est désormais soumis à 1 € de frais de mise en service pour tout nouvel abonné. Cette somme modeste pourrait sembler anecdotique, mais elle marque un changement de cap : jusqu’ici, aucun frais d’activation n’était appliqué aux forfaits mobiles sans engagement chez Bouygues Telecom.

Cette nouvelle tarification pourrait constituer un test grandeur nature, avant une généralisation à d’autres forfaits. A ce jour, le guide des tarifs officiel de l’opérateur mentionne, et ce depuis un certain temps, des frais de mise en service de 10 € sur tous les forfaits de l’opérateur, mais ceux-ci ne sont pas facturés dans la pratique. Le récapitulatif contractuel de chaque forfait n’intègre en revanche pas pas ces frais, seule la formule 1 Go est ainsi concernée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox