Bouygues Telecom augmente soudainement le prix de l’option Multi-SIM, les abonnés sont prévenus

L’opérateur de Martin Bouygues fait évoluer ses conditions tarifaires sur le mobile et cela ne va pas dans le sens des abonnés. L’option Multi-SIM va passer à 4€/mois.

Bouygues Telecom enchaîne les mauvaises nouvelles. Après avoir confirmé l’instauration de frais de résiliation de 5 € sur ses forfaits sans engagement B&YOU, y compris pour les abonnés actuels, une autre hausse vient d’être communiquée : l’option Multi-SIM verra également son tarif augmenter dès le mois prochain.

À partir du 2 juin 2025, celle-ci sera facturée 4 € par mois. Le multi-SIM était jusqu’à présent facturé “2€ par mois pour un forfait Bouygues Telecom de 150 Go et moins ou pour un forfait B&YOU”. L’option était gratuite avec un forfait Bouygues Telecom 160 Go ou plus.

Le Multi-Sim permet de bénéficier d’une 2e carte SIM 4G. “Vous utiliserez l’enveloppe data de votre forfait mobile sur un autre appareil compatible : tablette avec port SIM, clé Internet, console de jeux vidéo ou ordinateur portable connecté avec une clé Internet”, explique Bouygues Telecom. Cette option est sans engagement et peut être résiliée à tout moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox