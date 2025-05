Xavier Niel fait sensation et rachète un club de foot particulier, “Kaaris a mis la lumière sur Sevran, moi, je veux mettre la lumière sur Créteil”

Le fondateur d’Iliad et investisseur hyperactif, Xavier Niel, s’empare de l’US Créteil, un retour aux sources et une nouvelle ambition pour le club.

Tout semble parti d’un post sur X d’un internaute en novembre 2024 : “Xavier Niel je te déteste je te propose de racheter l’US Créteil-Lusitanos au 1 Rue Vasco de Gama 94460 Valenton”. Près de six mois plus tard, le patron de Free lui répond : “D’accord”. Et c’est tout sauf une blague.

C’est en effet un tournant majeur pour le football cristolien : Xavier Niel, figure incontournable de la tech française, a annoncé le 30 avril faire son entrée dans le monde du foot en rachetant l’US Créteil-Lusitanos (USCL) via sa holding personnelle NJJ, aux côtés de HBL Holding, dirigée par le président actuel du club, Tony Al Homsi. Fondé en 1936, le club cristolien a connu une trajectoire ascendante jusqu’à son entrée en Ligue 2 en 1996. Aujourd’hui en National 2 (5e du championnat), l’USCL ambitionne un retour au premier plan. Cette nouvelle alliance stratégique pourrait bien être le point de départ d’un renouveau durable.

« Aider les Béliers à aller le plus haut possible »

Pour Xavier Niel, ce rachat n’a rien d’anodin. Originaire de Créteil, il y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. « J’ai grandi ici et j’en suis fier. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné », a-t-il déclaré lors d’une visite officielle dans sa ville natale.

Dans un clin d’œil à la culture urbaine locale, il a même ajouté : « Kaaris a mis la lumière sur Sevran ; moi, je veux mettre la lumière sur Créteil. »

Un projet structuré autour de trois grandes priorités

L’homme d’affaires, à la tête du groupe Iliad, maison-mère de Free, entend appliquer au football la rigueur stratégique qui a fait son succès dans les télécoms et les start-ups. Il a dévoilé une vision à long terme pour l’USCL, fondée sur trois axes comme investir dans l’avenir, avec la création et le développement d’un centre de formation de haut niveau. mais aussi professionnaliser le club, en renforçant ses structures internes et en élargissant le cercle des partenaires, ou encore faire rayonner Créteil, en attirant un public plus large, en modernisant l’image du club et en renouant avec l’élite du football français.

« Nous voulons faire de l’USCL un club compétitif, respecté, et ancré dans son territoire. C’est un projet de cœur autant qu’un projet de travail », confie Xavier Niel qui marche sur les traces de Rani Assaf, l’un des créateurs de la Freebox qui a quitté Free en 2021 et qui est actuellement le président et actionnaire majoritaire du Nîmes Olympique, actuel 16e de National.

L’USCL peut déjà s’appuyer sur une base solide, c’est un des cinq premiers clubs français en nombre de licenciés, il possède un ancrage local fort, et un potentiel de développement régional considérable. Le projet s’inscrit dans la continuité des efforts déjà menés, avec une nouvelle gouvernance, une répartition revue de l’actionnariat, et des moyens accrus pour atteindre les objectifs fixés. Xavier Niel, qui n’a jamais oublié Créteil, conclut : « Je crois profondément à la force du local. Le sport, comme l’entrepreneuriat, commence par des racines solides. Et les miennes sont ici, à Créteil. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox