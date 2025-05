Le saviez-vous : Free propose 90 replays, 52 packs TV et 32 services de VOD à ses abonnés Freebox

Sur son site web, Free permet d’accéder à la liste des différentes chaînes accessibles sur les Freebox. L’opérateur recense aussi les nombreux replays, packs et services de VOD proposés.

Les abonnés Freebox ont accès à l’un des écosystèmes TV les plus complets du marché, avec pas moins de 613 chaînes accessibles, dont 240 à plus de 280 incluses selon l’offre Freebox.

En plus de ce vaste bouquet de base, il est possible de souscrire à 52 packs TV optionnels. Ces bouquets sont classés par thématique, région ou type de contenu. Ils incluent par exemple des offres pour les amateurs de sport (BeIN Sports, Sportall, Sports Passion), des bouquets communautaires (Maghreb, Africain, Espagnol, Portugais…), ou encore des sélections familiales et jeunesse (Famille by Canal, WB Family…).

32 services de VOD à disposition

Free propose également 32 services de VOD/SVOD, on retrouve les grands noms du streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, CANAL+Séries, ou DAZN. Mais aussi des offres plus spécialisées comme Shadowz, Lacinétek , SchoolMouv, Society+ et Kitchen Mania. ou encore Oqee Ciné, le service maison de Free. Il est également possible d’accéder à des plateformes comme Arte VOD, Canal VOD et Filmo.

Des replays de nombreuses chaînes

Côté replay, 90 services de rattrapage permettent de revoir vos programmes préférés après leur diffusion. Certains sont inclus dans le bouquet basic alors que d’autres nécessitent un abonnement à une chaîne ou un pack. Voici quelques exemples :

Chaînes jeunesse : Gulli, Cartoon Network, Télétoon+, Boomerang, PIWI+, Disney Channel, Okoo, Nickelodeon, Gulli Max

Cinéma & séries : Ciné+ Frisson, Polar+, TCM Cinéma, Ciné+ Émotion, Warner TV, Paramount Channel

Sport et mécanique : L’Équipe, AutoMoto, Equidia Play

Info & généralistes : BFM TV, BFM Régions, France TV, M6+, TF1+, Arte, RMC Découverte, RMC Story, RMC BFM Play Exclus

Culture & documentaires : Ushuaïa TV, Planète+, Histoire, Toute l’histoire, Science & Vie TV, Museum TV

La liste complète des chaînes, packs, replays et service de VOD est disponible sur le site de Free, en vous rendant dans le sous-menu Freebox-TV et VOD – Liste des chaînes puis en cliquant sur la catégorie souhaitée. Il est possible de trier par offre ou par catégorie, c’est d’ailleurs obligatoire pour accéder aux packs proposant du contenu pour adulte

Dans le cas où un pack vous intéresse par exemple, rendez-vous depuis votre Freebox sur l’une des chaînes concernées et vous pourrez y souscrire en saisissant votre code d’achat. Vous pouvez également y souscrire depuis la version navigateur d’Oqee (oqee.tv).

Une fois abonné, les chaînes incluses dans votre pack seront directement accessible depuis votre Freebox mais aussi via les divers supports d’Oqee (Smart TV Samsung, Amazon TV, Apple TV, Android TV, smartphones, navigateur…). Le montant du pack sera ajouté à votre facture Freebox. Vous pourrez à tout moment vous désabonner en suivant ce tutoriel.

