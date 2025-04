Free offre une chaine prémium durant tout le mois de mai pour les abonnés Freebox

Warner TV en clair sur toutes les Freebox jusqu’au 31 mai 2025

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Warner TV est disponible gratuitement sur toutes les Freebox, et ce jusqu’au 31 mai 2025. La chaîne, spécialisée dans le cinéma et les séries, propose un large choix de créations originales, de séries cultes et de films incontournables.

Comment en profiter ? Pas besoin d’activer quoi que ce soit ni de payer un supplément : Warner TV est directement accessible sur le canal 57 de votre Freebox. Un simple zapping suffit pour plonger dans son univers riche et varié.

Que vous soyez équipé d’une Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K ou Ultra, tout le monde est invité à découvrir cette programmation sans restriction.

Un programme pour tous les goûts Warner TV a concocté une grille qui saura rythmer vos soirées (et même vos journées) :

Lundi soir : cap sur Brilliant Minds, une série médicale portée par un neurologue aux méthodes peu conventionnelles, dès 20h55.

Du mardi au vendredi : place au cinéma avec des classiques comme Inception, Doctor Sleep, Le Dernier Samouraï ou encore Gatsby le Magnifique.

Samedi soir : éclats de rire garantis avec 10 épisodes d’affilée de Mon Oncle Charlie.

Dimanche : retrouvez The Big Bang Theory pour une soirée pleine de bonne humeur avec 10 épisodes enchaînés.

En journée, Warner TV propose aussi des séries comme 2 Broke Girls, The Middle ou encore The Big Bang Theory pour accompagner vos pauses, vos sessions de télétravail ou vos moments de détente.

Bref, que vous soyez plutôt séries cultes ou blockbusters, il y a de quoi trouver votre bonheur jusqu’au printemps prochain !

