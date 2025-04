Le nouveau SMS explose, poussé par Free, Orange, SFR, et Bouygues Telecom

L’utilisation du RCS fait un bond soudain en France, Apple et les quatre grands opérateurs nationaux n’y sont pas pour rien.

Le successeur du SMS a le vent en poupe dans l’Hexagone grâce à une meilleure compatibilité. Selon les derniers chiffres publiés par l’Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs (af2m), 60 % du parc de smartphones en France est désormais compatible avec le RCS (Rich Communication Services), un bond spectaculaire porté notamment par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Déployé depuis plusieurs années à l’échelle internationale sous l’égide de la GSM Association, le RCS enrichit le traditionnel SMS en y ajoutant des fonctionnalités multimédias (images, vidéos, GIF, carrousels interactifs et boutons d’action), tout en restant accessible depuis l’application de messagerie native du téléphone, sans installation d’application tierce.

Un accélérateur majeur est intervenu récemment : la compatibilité du RCS avec les iPhone en France une avancée rendue possible depuis fin 2024 chez Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile, puis en mars 2025 chez Orange. Les opérateurs ont ainsi permis l’ouverture du RCS à l’ensemble des utilisateurs iOS, déclenchant une progression fulgurante du parc compatible : +35 % entre octobre 2024 et février 2025. Près de 10 millions de smartphones supplémentaires sont ainsi venus grossir les rangs, passant de 28,3 à 38,1 millions d’appareils compatibles en seulement quelques mois.

“Grâce à la disponibilité du RCS sur iOS pour les abonnés des quatre opérateurs, près de 10 millions de smartphones supplémentaires sont devenus compatibles,” souligne Renan Abgrall, Président de l’af2m, qui prévoit une couverture de 85 % du parc de smartphones français d’ici fin 2025.

L’impact commercial ne s’est pas fait attendre. Entre mars 2024 et février 2025, 267 marques ont déjà utilisé le canal RCS pour leurs campagnes marketing, soit une hausse de 55 % par rapport à l’année précédente. Les secteurs du retail, des services et de l’automobile dominent ce nouvel écosystème de communication enrichie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox