Ligue 1 : vers une alliance inédite entre DAZN et Canal+ la saison prochaine pour distribuer une chaîne unique ?

Retournement de situation autour de la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. Une option serait en discussion : la création d’une chaîne unique de la LFP avec comme distributeurs, DAZN et Canal+.

Alors que DAZN, en conflit avec la LFP, devrait s’acquitter ce mercredi 30 avril du versement de 70 millions d’euros pour l’avant-dernière échéance des droits TV, l’avenir de la diffusion de la Ligue 1 pourrait prendre un tournant stratégique. Selon les informations de RMC Sport, des discussions auraient lieu autour de la saison prochaine. Une alliance DAZN-Canal+ pourrait même devenir une option sérieuse.

Depuis l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média, le climat serait plus apaisé. Deux scénarios seraient actuellement à l’étude : une rupture négociée du contrat actuel avec DAZN ou un nouveau partenariat autour de la création de la chaîne de la LFP dédiée à la Ligue 1.

Cette chaîne regrouperait l’ensemble des matchs, et DAZN pourrait en assurer une partie de la production et de la distribution, “des discussions sont en cours sur les modalités précises d’une éventuelle distribution”. Canal+, dont les liens avec la LFP se sont de facto améliorés grâce à la bonne relation entre le patron de la chaîne cryptée Maxime Saada et l’ex-président d”M6 , “pourrait jouer un rôle comme distributeur de la chaine de la Ligue et se montrer intéressée par la diffusion de l’affiche du dimanche soir”, révèlent nos confrères.

Si rien n’est encore acté, il faudra pour la LFP surmonter les derniers obstacles financiers et de convaincre BeIN Sports de céder son créneau du samedi à 17h.

