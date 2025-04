Canal+ et la Ligue 1, un nouveau motif d’espoir ?

La nomination de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média pourrait permettre de renouer contact avec Canal+. Et c’est le patron de la chaîne cryptée qui le dit.

À l’heure où Nicolas de Tavernost s’apprête à prendre les rênes de LFP Media, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, se montre aujourd’hui prudemment ouvert à une reprise du dialogue avec la Ligue de football professionnel après avoir totalement coupé les ponts.

Proche de l’ancien patron de M6, Maxime Saada a salué cette nomination dans les lignes de L’Equipe: « Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c’est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n’oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat. »

Ce “précédent” reste aujourd’hui en travers la gorge de Canal+, engagé dans un contentieux judiciaire contre la LFP après l’attribution des droits TV de la Ligue 1 à Amazon entre 2021 et 2024. Le groupe américain avait raflé 80 % des matches pour 250 millions d’euros par saison alors que Canal+ devait verser 332 millions d’euros par an pour seulement 20 % de la compétition, un traitement jugé inéquitable par la filiale de Vivendi.

Si Maxime Saada n’exclut donc plus de renouer le contact, il n’affiche pas pour autant un optimisme débordant, en atteste le conseil qu’il a donné à Nicolas de Tavernost : ”Je lui ai tout de suite dit : Je pense que la descente n’est pas terminée pour la Ligue 1 et assure-toi, si tu prends le job, de ne pas être blâmé pour le reste de la descente”. A contrario, s’il réussit, “cela fera une plume de plus à son chapeau. Ça doit lui plaire, ce challenge : réussir là où il y a échec.”

LFP Media est une filiale de la Ligue de Football Professionnel, créée pour gérer directement les droits audiovisuels des championnats français, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2. Son objectif est d’organiser la diffusion des matchs, soit en signant des contrats avec des diffuseurs traditionnels, soit en lançant, si besoin, sa propre plateforme de streaming. Ce scénario est possible à l’heure où le contrat avec DAZN va être rompu à la fin de la saison.

