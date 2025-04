Netflix avec Canal+ : la 4K coûte désormais un peu plus cher, mais pas de hausse de prix pour les abonnés Standard

La filiale de Vivendi absorbe pour l’instant la majorité de la hausse de tarifs annoncée par Netflix la semaine dernière, exception faite de la formule premium.

Avec la hausse de tarifs appliquée depuis vendredi, les abonnés Netflix via Canal+ doivent-ils s’attendre à une hausse de prix ? Pour l’heure, le forfait Standard de Netflix, inclus dans les packs Ciné/Séries de Canal+, n’a pas subi pas de changement. Historiquement, Canal+ n’a jamais répercuté les hausses de prix de Netflix sur ses clients pour cette formule.

En revanche, l’option Premium, qui permet de profiter de Netflix en 4K et sur quatre écrans simultanés, voit son tarif augmenter. Canal+ annonce un nouveau prix de 7 euros par mois, contre 6,50 euros auparavant, pour les abonnés souhaitant passer à cette formule. Une hausse de 50 centimes par mois donc, qui reste bien moins élevée que la hausse subie par un abonné hors canal (à savoir 2€ supplémentaires). Il y a un an, cette même option ne coûtait encore que 4,50 euros par mois. La hausse s’explique par l’écart croissant entre les tarifs Standard et Premium de Netflix, que Canal+ tente de compenser.

Les clients actuels bénéficieront du tarif de 6,50 euros jusqu’à la prochaine mensualité. Après cette échéance, ils devront s’acquitter de 7 euros mensuels pour continuer à bénéficier de l’option Premium.

Pour l’instant, aucune hausse de prix n’est affichée pour le forfait Standard inclus dans ces offres Canal+. Toutefois, rien ne garantit que cette politique restera inchangée. Le groupe pourrait être contraint à terme de revoir ses tarifs pour s’aligner sur les évolutions imposées par Netflix.

