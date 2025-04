Un nouveau smartphone à prix mini débarque chez Free Mobile

Le Motorola Moto E15 débarque chez Free Mobile à 115 €

Free Mobile étoffe son catalogue avec l’arrivée du Motorola Moto E15, un smartphone d’entrée de gamme proposé au prix de 115 €. En passant par la formule Free Flex, vous pouvez étaler le paiement sur 24 mois (2,99 €/mois), après un premier versement de 29 €, auquel s’ajoute une option d’achat finale de 14 €. Vous pouvez également le payer au comptant. Une offre de remboursement de 10€ est disponible.

Le Moto E15 se distingue par son écran LCD HD+ de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un processeur MediaTek Helio G81 Extreme, épaulé par 2 Go de RAM (extensibles virtuellement jusqu’à 6 Go) et 64 Go de stockage, extensibles via carte microSD jusqu’à 1 To. L’appareil tourne sous Android 14 Go Edition, conçu pour optimiser les performances sur les configurations modestes.

Côté photo, il dispose d’un capteur principal de 32 mégapixels avec technologie Quad Pixel, complété par une caméra frontale de 8 MP. Sa batterie de 5 200 mAh promet jusqu’à deux jours d’autonomie, avec compatibilité charge rapide 18 W. Le modèle intègre également des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, un lecteur d’empreintes latéral, la reconnaissance faciale et une protection contre les éclaboussures (IP54).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox