Ligue 1 : DAZN va rompre son contrat de diffusion mais se dit prêt à investir dans la future chaîne dédiée de la LFP

L’avenir de la diffusion de la Ligue 1 prend un tournant décisif. Alors que l’incertitude planait depuis plusieurs mois, la sortie anticipée de DAZN du contrat en cours est quasiment actée, ouvrant la voie à la création d’une chaîne entièrement contrôlée par la LFP.

Le 28 avril , RMC Sport révélait que des discussions étaient en cours autour d’un projet de chaîne unique de la LFP, rassemblant tous les matchs de Ligue 1. Depuis l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média, le climat est plus apaisé. Deux scénarios ont été évoqués : une rupture négociée du contrat actuel avec DAZN ou un nouveau partenariat autour de la création de la chaîne de la LFP dédiée à la Ligue 1 avec une possible alliance entre la plateforme britannique (production partielle et distribution) et Canal+.

Ce mercredi, L’Équipe a confirmé un élément central du scénario : DAZN et la LFP vont mettre fin prématurément à leur contrat, qui courait jusqu’en 2029. Un accord de rupture devrait être présenté ce vendredi 2 mai au conseil d’administration de la Ligue. Il prévoit une indemnité de 100 millions d’euros versée par DAZN, ainsi que le règlement des deux dernières échéances de la saison, soit 140 millions d’euros.

DAZN confirme l’existence d’une clause de sortie activée par la LFP pour permettre le lancement de sa propre chaîne. Pour autant, la plateforme britannique ne compte pas quitter le marché français. “Nous sommes convaincus que l’on peut apporter à la Ligue, dans le cadre de ce projet de chaîne, une grosse valeur ajoutée. Laisser les clubs dans l’inconnu avec un projet de chaîne qui n’a pas encore le début de quelque chose de concret nous semble extrêmement aventureux à trois mois et demi du début du Championnat.», indique un porte-parole, évoquant un investissement possible de plus de 100 millions d’euros dans cette future antenne. Mais si DAZN est retenue comme partenaire de la chaîne, elle renoncera à l’indemnité de rupture.

Le conseil d’administration de la LFP devra également fixer un délai de cinq semaines à Nicolas de Tavernost pour négocier avec l’ensemble des acteurs du marché DAZN, mais aussi d’autres diffuseurs potentiels. Un autre point clé sera de trouver un accord avec beIN Sports, actuel détenteur de l’affiche du samedi à 17h. Le groupe qatari pourrait se montrer coopératif, surtout si un rôle technique lui était confié dans la mise en œuvre de la nouvelle chaîne.

