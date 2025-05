Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, des licences cultes et un titre qui a fait sensation

Styx: Master of Shadows est un jeu d’infiltration avec des éléments de RPG se déroulant dans un univers fantastique sombre, où vous devez vous infiltrer, voler et assassiner dans la peau de Styx, un gobelin vieux de deux siècles. Au plus profond de la vertigineuse tour abandonnée d’Akenash, aux multiples niveaux, les humains et les elfes protègent l’Arbre-Monde, source de l’Ambre, une sève dorée à la magie puissante. Ce lieu abrite pour Styx un espoir de comprendre sa véritable origine… et de faire fortune par la même occasion.



STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga inclut STAR WARS Galactic Battlegrounds et le pack d’extension STAR WARS Galactic Battlegrounds: Clone Campaigns. Le destin d’une galaxie est en jeu, et vous êtes aux commandes. Dirigez les grandes armées de la saga Star Wars dans d’intenses affrontements stratégiques en temps réel. Entrez dans la mêlée en incarnant l’Empire Galactique, l’Alliance Rebelle, les Wookies, la Trade Federation, les Gungans ou Royal Naboo pour déterminer le cours de la guerre civile galactique. Élargissez le champ de bataille avec le module complémentaire Clone Campaigns. Choisissez d’incarner la Confédération séparatiste des systèmes indépendants ou la République galactique dans 14 missions basées sur des personnages, des véhicules et des lieux de L’Attaque des clones.



LEGO Star Wars : La Saga Complète est un jeu d’action-aventure mêlant humour, construction et exploration dans l’univers de Star Wars. Il rassemble les six premiers épisodes de la saga dans un seul titre, revisité à la sauce LEGO, avec une multitude de contenus additionnels. Le jeu propose plus de 120 personnages jouables, dont certains inédits comme Watto ou Boss Nass, et une fonction de personnalisation poussée permettant de créer des personnages hybrides entre les deux trilogies (ex. : Han Windu). Les niveaux emblématiques comme la course de podracers ou la cavalerie de la République ont été repensés pour intégrer des mécaniques de jeu plus fluides, notamment les séquences en véhicule. Les joueurs peuvent utiliser la Force de manière améliorée, résoudre des énigmes en coop, débloquer des missions bonus (dont des quêtes de chasseur de primes pour Jabba) et jouer à deux en local. Accessible et amusant, le jeu offre une relecture ludique et interactive de la saga Star Wars, idéale pour tous les âges.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.