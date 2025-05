Multi-TV : Free est le moins cher avec ses Freebox, chez Orange la facture peut être salée

Si vous avez envie d’un deuxième décodeur, tous les opérateurs proposent une option multi-TV, mais les frais varient selon les opérateurs.

Si la plupart des opérateurs proposent maintenant une application dédiée sur Smart TV, comme Oqee ou la TV d’Orange, certains abonnés peuvent avoir besoin d’un second décodeur pour accéder à leurs chaînes et services sur un téléviseur. C’est à cela que sert l’option multi-TV, grâce à laquelle vous pouvez obtenir un second décodeur. Cependant, cette option est payante, et selon votre offre, cela peut vous coûter plus ou moins cher.

Free, SFR et Bouygues Telecom sont les moins onéreux sur ce point, avec un très léger avantage pour l’opérateur de Xavier Niel. En effet, chez Free, l’option Multi-TV permettant d’obtenir un deuxième décodeur Free TV 4K est à 4.99€/mois, sans frais supplémentaires. Du côté de SFR, l’option est facturée 5€/mois. Chez Bouygues Telecom, lorsque l’on tente d’activer cette option, soit lors de la commande d’une Bbox ou depuis l’espace abonné, le tarif affiché est, lui aussi, de 5€/mois. Cependant, on note que sur le guide des tarifs, l’opérateur annonce des frais bien plus importants, avec une option à 8.99€/mois et des frais d’activation de 10€.

Chez Orange, il existe deux cas de figure. Si vous êtes abonné Livebox Up, ou Max, vous avez de fait accès à un deuxième décodeur sur demande, inclus dans votre offre. Mais si vous avez une autre offre (Livebox, Série Just Livebox…), l’option est facturée 8.99€/mois, avec des frais de mis en service de 10€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox