La LFP et DAZN enterrent la hache de guerre, la Ligue 1 respire un peu malgré son avenir encore flou

Après une bataille juridique et des échauffourées, la situation s’apaise enfin entre DAZN et la LFP. Une question cependant demeure : quelle sera la suite ?

La Ligue de football professionnel (LFP) et DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, ont mis fin à leur différend, annonçait ce vendredi l’institution. La plateforme de streaming s’est engagée à verser les 140 millions d’euros encore dus cette saison, tout en abandonnant sa procédure judiciaire contre la Ligue. Une avancée cruciale qui permet à la LFP d’envisager plus sereinement l’avenir de la diffusion du championnat.

Cet accord a été annoncé à l’issue du conseil d’administration de la LFP, réuni ce jeudi. Dans un communiqué, l’instance a précisé que cette résolution s’inscrivait dans le cadre d’une médiation menée sous l’égide de Frank Gentin, désigné pour apaiser le conflit né entre les deux parties. DAZN s’était initialement tourné vers le tribunal des activités économiques de Paris pour réclamer 573 millions d’euros à la Ligue, invoquant plusieurs manquements contractuels. Ce recours a désormais été retiré.

Concrètement, DAZN s’est engagé à régler la somme restante de 140 millions d’euros : une première tranche de 70 millions doit être versée d’ici la fin de semaine ou au début de la suivante, le solde arrivant fin juin. Grâce à cette issue, la LFP peut désormais sonder le marché des diffuseurs pour préparer la prochaine saison. Deux options sont sur la table. La première envisagée est un retrait pur et simple de DAZN à l’issue de la saison, moyennant une indemnité de 100 millions d’euros versée à la Ligue. Celle-ci pourrait toutefois être réduite de 15 millions si DAZN cède son portefeuille d’abonnés, estimé entre 600 000 et 700 000, dans la mesure où certains sont liés à des distributeurs tiers comme Canal+, Prime Video ou SFR.

La LFP a soumis la semaine dernière une contre-proposition tarifaire, ouvrant la voie à une seconde piste : un partenariat technique en marque blanche. Dans ce cadre, DAZN ne serait plus nommé publiquement, mais continuerait à produire et à distribuer une future chaîne 100 % Ligue 1, pour un montant annuel estimé entre 55 et 60 millions d’euros sur deux ans.

Parallèlement, Canal+ a récemment manifesté son intérêt pour cette future chaîne, bien que ses conditions de participation restent à clarifier. Un collège des clubs de Ligue 1 doit se réunir mardi pour examiner les différentes options. Les dirigeants ont un mois pour arrêter une stratégie viable. En attendant, le football professionnel français peut souffler : les paiements en cours sont sécurisés, le litige juridique clos, et les discussions sur l’après peuvent enfin se tenir sur des bases plus sereines.

Source : L’Équipe

