France Télévisions dévoile une vraie prouesse ? Regarder la TV en UHD avec une petite connexion de 3 Mbit/s

Le groupe audovisuel public présente à Roland-Garros une innovation développée avec Cutz : l’UHD Green. En route vers un petit miracle technologique ?

Comme chaque année à Roland-Garros, France Télévisions présente le RG Lab, un espace dédié à ses nouvelles innovations technologiques en collaboration avec des startups. L’objectif est de “mettre en lumière les technologies disruptives qui font évoluer les usages, l’expérience, la consommation des contenus et qui améliorent la qualité de la production et de la diffusion des images et du son des événements sportifs, véritable terrain de test de ces innovations”, a fait savoir récemment le groupe public dans un communiqué.

Cette année, la nouvelle édition du RG Lab, installée à Roland-Garros pendant toute la durée du tournoi, dévoile des dispositifs d’immersion et de réalité augmentée (3D sans lunettes) pour de nouvelles expériences visuelles, des démonstrations de l’utilisation de l’IA avec du coaching par Intelligence Artificielle et analyse de gestes techniques, mais aussi des avancées technologiques pour davantage de sobriété numérique.

De l’UHD avec seulement un débit de 3 Mbit/s ?

Sur ce point en particulier, France Télévisions étonne en présentant l’encodage “green”, autrement dit une “compression optimale pour profiter de l’UHD.“Soucieuse de conjuguer innovation et sobriété numérique, la direction de l’Innovation du Numérique de France Télévisions teste une méthode d’encodage vidéo optimisée en collaboration avec Cutz . Une installation permet de comparer simultanément des versions classiques et compressées de séquences UHD sur 2 écrans. Le premier présente un débit de 100Mbps et le second, avec la compression Cutz, un débit moyen de 3Mbps”, annonce RGLab. Et d’ajouter que “ce test a pour but de démontrer la possibilité de distribuer des flux vidéo de qualité UHD avec un meilleur ratio qualité que la diffusion Full HD à 6.6Mb/s et ce, en réduisant la consommation de bande passante.” Cette innovation promet ainsi de diviser quasiment par 8 le débit des flux 4K proposés par les opérateurs télécoms comme Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR.

Cutz est une solution d’encodage vidéo écoresponsable labélisée French Tech qui grâce à une “compression intelligente, à base de Machine Learning, garantit à toutes vos vidéos une qualité visuelle exceptionnelle, pour des performances supérieures tout en réduisant les coûts et l’impact carbone”. Reste à savoir si en bénéficiant de cette solution, les téléspectateurs en ADSL dont le débit n’est pas très élevé, peuvent profiter de Roland-Garros en UHD de manière optimale.

Tester en condition réelle devrait apporter la réponse même si la présentation semble prometteuse. Pour l’heure, certains observateurs émettent des doutes sur la qualité de l’image, certains parlent déjà de fausse UHD faisant référence à l’upscaling 4K, qui permet de proposer un rendu proche de l’UHD sur des contenus capturés en Full HD via une mise à l’échelle de l’image. Réduire le débit au maximum et garder la même qualité d’image semble aujourd’hui plus qu’une prouesse technique… ce serait une révolution. L’avenir nous le dira.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox