Test de Zone300 : découvrez l’interface et les contenus du nouveau service SVOD chasse et pêche disponible sur les Freebox

Les abonnés Freebox fans de chasse et de pêche sont servis avec Zone300, un service de SVOD récemment arrivé sur les Freebox. Aujourd’hui, Univers Freebox vous propose d’ailleurs de le découvrir.

Free continue d’enrichir son offre de services de streaming par abonnement. Cette semaine, l’opérateur de Xavier Niel a intégré Zone300, une plate-forme dédiée à la chasse et à la pêche dont le catalogue comprend plus de 1 000 productions, parmi lesquels des documentaires, films, séries et tutoriels. Le tout en qualité HD. Il y a même certaines productions originales.

Coûtant 9,99 euros par mois, ce service lancé en 2019 et édité par AITAKES est disponible sur les Freebox mini 4K, Révolution, Pop et Delta. Petit tour du propriétaire.

Chasse, pêche ou les deux

Au lancement du service, l’utilisateur est invité à choisir le ou les univers qui l’intéressent. On pourra choisir d’avoir la chasse, la pêche ou bien les deux. Ce réglage pourra être modifié par la suite dans une section “Mon Compte”, depuis laquelle il sera également possible de se désabonner. Il n’y a d’ailleurs pas d’engagement de durée.

Une section générale et deux sections spécialisées

Classiquement pour ce type de services, l’interface propose une barre de navigation à gauche et une grande zone dédiée aux contenus. La page d’accueil propose simplement les nouveautés et les contenus les plus regardés. En ayant indiqué vouloir les deux univers, nous avions ainsi trois bandeaux de contenus : “Nouveautés”, “Films de chasse les plus regardés” et “Film de pêche les plus regardés”.

Les troisième et quatrième icônes permettent d’accéder respectivement aux univers chasse et pêche. C’est en allant dans chaque univers que l’on accèdera à l’ensemble des recommandations. “Chasse tricolore”, “Chasser du gibier d’eau” ou “Chasse aux faisans et perdrix” dans la section Chasse. “Pêche à la mouche”, “Pêche des carnassiers” ou “Pêche au Québec” dans la section Pêche. Et ce n’est qu’une petite partie.

La première icône de la barre de navigation, qui peut être réduite pour n’afficher que les icônes, donne accès à un moteur de recherche. Pas de commandes vocales ni de suggestions de résultats. Il faudra se contenter du moteur de recherche dans sa version la plus simple, avec une saisie au clavier virtuel. Dommage pour le côté pratique.

Une section “Ma liste” permet de retrouver ses contenus favoris ou à voir.

Elle s’alimente depuis les fiches descriptives de contenu, grâce à la petite croix Ma Liste.

Un lecteur minimaliste

Le lecteur vidéo intégré va à l’essentiel. On a une barre de progression et… c’est tout. Le bouton au milieu de la croix multidirectionnelle permet la mise en pause ou en lecture. Les flèches gauche et droite permettent de reculer ou d’avancer par pallier de 30 secondes.

Des productions originales

Zone300 propose des contenus originaux et les met en avant dans son interface, dans l’illustration du contenu, mais aussi grâce à un bandeau de recommandations dans chaque univers. Voilà qui facilite les recherches.

VERDICT

Zone300 propose une interface simple à utiliser et pas mal de contenus, dont des productions originales clairement identifiées. Il y a également cette bonne idée de pouvoir n’afficher que le ou les univers qui l’intéressent. Si vous êtes fans de chasse et/ou de pêche, vous trouverez assurément votre bonheur. Et si vous changez d’avis, c’est un service sans engagement.