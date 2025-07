La 1ère plateforme 100% cinéma et jeunesse débarque sur Oqee by Free et deux nouvelles Freebox, de la qualité offerte pendant 30 jours

“Le meilleur du cinéma pour enfants vous attend sur Benshi”, la plateforme de streaming française se lance sur tous les supports d’Oqee dont la Freebox Pop et Ultra, de quoi découvrir plus de 250 films en illimité gratuitement pendant 30 jours.

Disponible depuis 2022 sur les Freebox Révolution et Delta (voir notre test), la plateforme Benshi est à présent disponible en direct sur Freebox Pop, et Ultra via Oqee by Free, tous les supports de l’application TV de Free sont par ailleurs concernés, comme par exemple les versions mobile, web, et TV connectées. A l’occasion de ce lancement, 30 jours sont offerts, l’abonnement est affiché à 4,99€/mois sans engagement,

Pensée pour les familles et les jeunes cinéphiles, Benshi est la 1ère plateforme de streaming 100% cinéma entièrement dédiée aux enfants, de 3 à 11 ans. Elle propose une sélection (qualité plus que quantité), sans publicité, composée de films, grands classiques, courts métrages et animations soigneusement choisis par une équipe de professionnels du cinéma et de l’enfance. De quoi plaire aussi aux plus grands.

Benshi mise par ailleurs sur une approche pédagogique et artistique. Chaque film est accompagné d’un avis d’expert et d’un niveau de recommandation par âge, pour permettre aux parents de choisir sereinement des œuvres adaptées à leurs enfants. La plateforme propose également des parcours thématiques pour découvrir le 7e art en famille à travers différentes cultures, époques et styles.

