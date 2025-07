Free annonce l’arrivée d’une nouvelle plateforme qui tombe à pic sur OQEE, offerte temporairement aux abonnés Freebox

“Il n’est pas encore trop tard pour travailler le summer body ! Ça tombe bien”, Équilibre Fitness arrive sur les différents supports d’OQEE by Free.

Déjà présent sur la Freebox Delta et Révolution depuis 2021 (voir notre test), Équilibre Fitness arrive sur OQEE by Free, fait savoir ce 16 juillet le service TV de l’opérateur. Pour les abonnés Freebox, “commencez facilement le sport chez vous sans matériel ! Et profitez de 7 jours offerts”, précise par ailleurs le compte officiel d’Oqee sur X, une période d’essai gratuite également affichée sur OQEE. Mais en essayant de souscrire, un autre message apparaît toutefois à l’écran au moment de la finalisation : “Découvrez Équilibre-Fitness gratuitement pendant 30 jours, des cours de sport et des programmes accessibles à tous, 100% sans matériel”. En attendant une rectification, une chose est sûre, le service peut être découvert gratuitement au moins pendant 7 jours.

Cette plateforme originale est à retrouver dans la rubrique VOD sur les différents supports d’Oqee, que ce soit sur l’interface TV du Player TV Free 4K de la Freebox Pop et Ultra mais aussi sur les autres version d’Oqee ( mobile, web, etc).

Le concept est simple, des cours de fitness format vidéo de 6 à 25 minute encadrés uniquement par des professionnels du fitness comprenant une quinzaine de disciplines (Cardio, Yoga, Pilates, Renforcement musculaire, Étirements, Focus abdos, Focus fessiers …).

Les utilisateurs peuvent choisir les cours parmi de nombreuses disciplines différentes, toutes encadrées par des professionnels du fitness. Différents programmes ciblés sur divers objectifs sont également proposés ( spécial reprise, perte de poids, tonification …), ceux-ci permettent de guider les utilisateurs chaque semaine sur les vidéos qui correspondent à leurs besoins. L’abonnement à Équilibre Fitness est affiché à 9,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox