SFR lance sa 1ère offre Box 5G avec TV, Red by SFR dégaine la RED Box 5G pour ceux qui ne veulent pas la fibre

Face notamment à l’offre box 5G WiFi 7 avec TV incluse de Free, SFR commercialise une nouvelle offre Box 5G triple play. Mais pas seulement, la Box 5G simple arrive aussi chez RED by SFR à prix plus accessible.

Après le lancement de sa Box 5G en août 2024, SFR propose dès aujourd’hui une nouvelle offre Box 5G avec TV. Il s’agit d’une formule triple play qui permet un accès simplifié à l’internet Très Haut Débit avec débit descendant jusqu’à 1,1 Gbit/s et montant jusqu’à 150 Mbit/s. Cette offre permet aussi de profiter du WiFi 6, des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et DOM mais aussi de plus de 160 chaînes TV grâce au décodeur Connect TV de SFR, annonce un communiqué. Côté éligibilité, l’opérateur l’assure, il veut laisser le choix à ses clients de la technologie THD qu’ils souhaitent à condition d’être couvert par son réseau 5G.

L’abonnement intègre également au choix, Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille, Disney+ Standard avec pub et Bouquet Famille ou Prime et Bouquet Famille offerts pendant 6 mois. Côté prix, la 5G Box avec TV de SFR est affichée au prix de 44,99€/mois sans engagement, soit 5€ de plus que l’offre simple à 39,99€/mois. Les remises « SFR Multi » sont également proposées. Ainsi, avec une Box SFR au sein du foyer, cela quelle que soit la technologie, les abonnés peuvent bénéficier de remises sur le mobile (jusqu’à 8€ de remise par ligne mobile, dans la limite de 4 lignes par groupe Multi), ou encore d’une remise seconde Box de 5€/mois. Cette offre Box 5G avec TV s’appuie ainsi sur le réseau 5G de SFR, plus de 12 000 communes étaient ouvertes et plus de 84% de la population couverte à fin mai 2025. Les frais d’ouverture de ligne s’élèvent à 19€ tout comme les frais de résiliation.

Red by SFR lance une offre Box 5G sans appels ni TV

La filiale low cost de SFR n’est pas en reste. Les clients RED by SFR peuvent également désormais profiter de la vitesse de la 5G à domicile. Lancée ce 16 juillet, la RED Box 5G est présentée comme “une alternative aux offres Fibre”, l’opérateur laisse aussi ici le choix à l’abonné de choisir la technologie THD qu’il souhaite. Pas d’intervention également à domicile, les abonnés RED by SFR peuvent désormais profiter de débits rapides (jusqu’à 1,1 Gbit/s en download , jusqu’à 150 Mbit/s en upload), avec Internet Très Haut Débit illimité, Wi-Fi 6, au tarif de 29,99 €/mois, sans engagement. Une option voix à 5€/mois est disponible avec appels illimités en France et DOM fixes et mobiles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox