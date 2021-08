Équilibre-Fitness : découvrez le nouveau service SVOD promettant de faire suer les abonnés Freebox

C’est la rentrée et l’occasion de (re)prendre de bonnes habitudes, comme une pratique sportive régulière. Peut-être avec Équilibre-Fitness, un service de vidéo à la demande fraîchement rendu disponible sur les Freebox que nous vous proposons aujourd’hui de découvrir.

Un peu plus tôt dans le mois, un nouveau service de vidéo à la demande a débarqué sur les Freebox, avec la promesse de vous faire suer. Nommé Équilibre-Fitness et coûtant 9,99 euros par mois après 30 jours d’essai gratuits, celui-ci donne accès en illimité à des cours de fitness au format vidéo de 6 à 25 minutes encadrés par des professionnels du fitness. Il s’adresse à tous les niveaux, du novice au confirmé. Aujourd’hui, Univers Freebox vous propose un petit tour du propriétaire.

Rendez-vous dans la section vidéo

Pour accéder à Équilibre-Fitness, il suffit de se rendre dans le Vidéo-Club de la Freebox.

La première fois, il suffira de confirmer la souscription au service, qui se fera alors avec l’abonnement Freebox. Pas besoin de créer de compte supplémentaire, donc. Notez d’ailleurs qu’il n’y a pas d’engagement et que l’on peut ainsi annuler à tout moment.

Une interface simple

Équilibre-Fitness ne réinvente pas la roue côté interface. On a une barre latérale de navigation et une grille de vignettes donnant accès aux différents contenus.

Concernant les cours, ils peuvent être suivis sous la forme de programmes en sélectionnant les différentes sections. Tout le monde devrait y trouver son bonheur, aussi bien ceux reprenant le sport après avoir larvé pendant les vacances (“Spécial reprise”), ceux ayant quelques kilos à déloger (“Perte de poids”) ou ceux recherchant simplement un petit entretien (“En douceur”). Les plus motivés pourront se tourner vers la section “Challenger” ou “Tonification”. Lors de la sélection, on a accès à l’objectif, à l’assiduité nécessaire et aux résultats.

Mais les cours peuvent aussi tourner autour d’une activité en particulier depuis la section “Accueil”, où s’affichent les différentes activités disponibles (” 6 minutes express”, “Boxe & Fitness”, “Circuit-Training”, Focus Abdos”, “Focus fessiers”, ” Yoga”, “Étirements”, etc.) avec des vidéos triées par niveau.

Un lecteur dépouillé, mais efficace

Le lecteur vidéo propose l’essentiel, à savoir une barre de progression dans le cours. L’avance, le retour ou la mise en pause/lecture s’effectue avec les boutons de lecture multimédia de la télécommande Freebox. On peut également avancer ou reculer dans les différentes étapes grâce aux flèches de la croix multidirectionnelle.

Chose bien vue de la part du service : l’affichage, dans la partie supérieure, de tout le programme, et dans la partie inférieure, de la durée et du temps restant. De quoi garder un œil sur les infos sans avoir à toucher la télécommande.

La section mon compte

La section “Mon Compte”, en haut de la barre latérale de navigation, permet simplement de connaître l’état de son abonnement et de se désabonner. Ni plus ni moins.

VERDICT

Avec Équilibre-Fitness, c’est la promesse d’un coach sportif à domicile sans se ruiner. Et il faut bien admettre que l’interface classique et efficace, le lecteur vidéo bien pensé et fluide, les contenus diversifiés, intéressants et bien présentés rendent la proposition intéressante. Qui plus est, vous avez 30 jours d’essai gratuits et la possibilité de vous désabonner à tout moment. Peut-être l’occasion de vous lancer si votre emploi du temps rend compliquée l’assiduité à une salle de sport.