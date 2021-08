Clap de fin pour Canal+ Family, en attendant une nouvelle chaîne

Comme prévu, la chaîne Canal+ dédiée à tous les membres de la famille a cessé d’émettre aujourd’hui.

Après presque 14 ans de bons et loyaux services, c’est la fin pour Canal+ Family. La filiale de Vivendi annonçait au début de l’été s’apprêter à mettre fin à la diffusion de cette chaîne venue compléter l’offre Canal+ le bouquet en 2007, composé alors de trois chaînes.

Elle était principalement dédiée à du contenu très grand public, tant des films que des courts-métrages, des séries ou encore des documentaires. Le mot d’ordre et la cible étant défini par son nom : des programmes pour la famille. La diffusion de cette chaîne à pris fin ce matin et la chaîne n’affiche plus qu’un message énigmatique : “bientôt, votre nouvelle chaîne”. Aucune annonce officielle sur ce que proposera sa remplaçante, mais le CSA a récemment étudié le conventionnement des services de télévision Canal+ Kids et Canal+ Docs.

ℹ️ Conventionnement des services de télévision CANAL+ Kids et CANAL+ Docs.

🔗 https://t.co/SpA69QMr5b pic.twitter.com/keSW567hqs — 📌 Anaël (@anael_tw) July 28, 2021

La chaîne cryptée annonce de son côté prévoir “de nombreuses nouveautés et un renouvellement de son offre“, et donne rendez-vous à ses abonnés en septembre pour les découvrir. Pour rappel, d‘autres évolutions sont à venir pour les détenteurs du décodeur C+ : le groupe Canal cessera la diffusion de B Smart à compter du 7 septembre, et celles des chaînes RMC Sport le 17 septembre prochain. Durant le mois, une chaîne distribuée via les offres TV by Canal verra aussi sa diffusion s’arrêter, il s’agit de Non Stop People.