Canal va supprimer plusieurs chaînes à la rentrée, dont certaines disponibles sur Freebox TV, mais devrait en annoncer de nouvelles

Canal+ va revoir ses offres à la rentrée, ce qui aura également un impact sur Freebox TV.

Il va y avoir du changement en ce qui concerne les offres Canal à la rentrée. Nous vous avions déjà rapporté la suppression de la chaîne Canal+ Family, qui est disponible également sur Freebox TV, pour les abonnés Canal+. Un autre chaîne appartenant au Groupe va également s’arrêter, il s’agit de Non Stop People, qui est également incluse pour les abonnés Freebox avec TV by Canal, et qui va conc disparaitre de cette offre. Par ailleurs, Canal va cesser la diffusion de la chaîne d’actualité économique BSmart. Pour autant, celle-ci devrait continuer à être diffuser gratuitement sur le canal 327 de Freebox TV. Enfin, Canal ne reprendra plus les chaînes RMC Sport, mais celles-ci n’étaient diffusées que dans son bouquet satellite. Le retrait de toutes ces chaines devrait intervenir courant septembre.

Si des chaînes disparaissent, d’autres pourraient être ajoutées. Canal+ dévoilera en effet ses nouveautés à l’occasion de la publication de son nouveau plan de service qui sera dévoilé entre le 2 et le 17 septembre. Il y a déjà quelques indices puisque récemment, le CSA a étudié le conventionnement des services de télévision Canal+ Kids et Canal+ Docs. Ce pourrait donc être ces deux nouvelles chaînes, consacrées respectivement à la jeunesse et aux documentaires, qui pourraient replacer Canal+ Family.

Merci à tv_pds