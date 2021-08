Free Mobile : les Samsung pliables sont désormais disponibles dans la boutique en ligne

Free Flex vous permet désormais d’acheter directement des smartphones pliables . Free propose dès aujourd’hui les deux nouveaux modèles des gammes Z Fold et Z Flip du fabricant sud-coréen à l’achat.

Finies les précommandes, vous pouvez dès à présent vous procurer les derniers Samsung pliables dans la boutique en ligne de Free. La phablette pliable Samsung Z Fold 3 dans son colori noir avec 256 Go est ainsi proposée pour 1799€ au comptant. Si vous optez pour Free Flex, il faudra compter sur un premier versement de 1219€ puis 19.99€/mois pendant 24 mois.

Ce modèle pensé comme plus solide et plus étanche que ses prédécesseur vise surtout à peaufiner le concept. Avec un écran pliable de 7.6 pouces avec un ratio de 22.5:18, Samsung se débarrasse cependant de tout poinçon ou encoche en dissimulant sa caméra frontale sous la dalle. L’écran externe, plus petit, reprend plusieurs éléments déjà vus l’année dernière : affichage AMOLED, 6,2 pouces, définition HD+ de 2268 x 832 pixels. Le ratio change légèrement de 25:9 à 24,5:9 et le taux de rafraîchissement monte en grade de 60 à 120 Hz. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la fiche technique directement sur le site de Free Mobile.

Concernant le Galaxy Z Flip 3, avec une pliure dans le sens de la largeur, ce dernier est proposé en deux coloris : noir et crème. Au comptant, ce smartphone est proposé à 1049€, mais vous pouvez également opter pour l’option Free Flex, moyennant un premier versement de 479€ puis 19.99€/mois sur 24 mois.

Moins élitiste que ses prédécesseurs, ce smartphone a clapet a été modernisé avec un écran externe plus grand mais surtout une baisse drastique de son prix de lancement. le Galaxy Z Flip 3 embarque un Snapdragon 888 et 8 Go de RAM. Sa batterie propose une capacité de 3300 mAh avec une puissance de charge de 15 W (chargeur non fourni dans la boîte). Côté photo, le double module principal est composé de deux capteurs de 12 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle) tandis que c’est une définition de 10 mégapixels qui est à l’honneur sur les selfies, dont le capteur est caché sous la dalle également.Vous pouvez retrouver l’intégralité de la fiche technique directement sur le site de Free Mobile.