THROWBACK 2020/21 : la success story d’Iliad en Italie

Trois ans d’existence et déjà un succès retentissant, Iliad revient aujourd’hui sur son lancement en Italie.

Des chiffres impressionnants et une ascension toujours en cours. En mai dernier, l’opérateur italien Iliad atteignait les 7.5 millions d’abonnés, trois ans après son lancement. L’opérateur représente désormais plus de 10% du marché mobile et ne compte pas s’arrêter là. L’opérateur continue en effet de développer son réseau mobile et est en passe de dépasser son objectif annuel de 8000 sites 4G activés sur le territoire à la fin de l’année mais ce n’est pas tout.

[THROWBACK 2020/21] En Italie, nous avons atteint en mai les 7,5 millions d'abonnés 🇮🇹 3 ans après son lancement, @IliadItalia a conquis +10% de parts de marché et enregistré pour la 1ère fois, au 1er semestre 2021, un EBITDAaL positif de 6 M€ #WhatAYear #iliad pic.twitter.com/xLjQINP4MX — Groupe iliad (@GroupeIliad) August 27, 2021

L’opérateur devrait bientôt arriver sur le marché fixe de l’autre côté des Alpes. Après plusieurs retards imputés notamment à la crise sanitaire, l’opérateur devrait ainsi lancer sa box après l’été. Il devrait ainsi s’agir d’une Freebox Pop revue et renommée Iliadbox d’après un nom de code ayant fuité en juin dernier.

Pour rappel, l’opérateur italien ambitionne de s’adresser au marché des offres box, moins concurrentiel que celui du mobile dans le pays. “Notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile.” affirmait Benedetto Levi à la fin de l’année.

Quant à la fibre, l’opérateur souhaite un déploiement très rapide du réseau unique italien, rejoignant ses concurrents appelant à éviter un retour en arrière et à accélérer son déploiement dans tout le pays. “La priorité est que la fibre atteigne les foyers et le plus rapidement possible. Tout ralentissement serait nuisible. Depuis le premier confinement, la demande de services de téléphonie fixe a considérablement augmenté. Nous avons des attentes élevées sur le lancement de notre offre.” explique-t-il.