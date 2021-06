La Freebox portera un autre nom en Italie

La Freebox devrait être baptisée Iliadbox en Italie.

Un nom de code qui laisse peu de place au doute. Dans la version flambant neuve 4.4.0 de Freebox OS, une nouvelle venue est désormais référencée aux côtés notamment de la Freebox Pop, one et mini 4K. Et pour la premier fois son nom de commence pas par “fbx” comme Freebox mais “ibx” comme Iliadbox. L’opérateur italien d’Iliad ne devrait donc pas lancer sa Freebox sous son appellation d’origine. Pourtant ce sera bien l’une des box de Free, probablement la Pop qui déferlera après l’été 2021 de l’autre côté des Alpes. Le nouveau bébé de Free pourrait ainsi être renommé Iliadbox Pop.

Iliad Italia reste pour l’heure très discret sur la nature de ses offres, armées pour conquérir un marché moins concurrentiel que celui du mobile dans le pays. “Notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile.” affirmait son directeur général Benedetto Levi à la fin de l’année 2020. l’opérateur souhaite d’ailleurs un déploiement très rapide du réseau fibre unique italien . “La priorité est que la fibre atteigne les foyers et le plus rapidement possible. Tout ralentissement serait nuisible. Depuis le premier confinement, la demande de services de téléphonie fixe a considérablement augmenté. Nous avons des attentes élevées sur le lancement de notre offre.” explique-t-il.