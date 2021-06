Découvrez la toute nouvelle interface Freebox OS, bien plus moderne

Une mise à jour bienvenue, pour un bon coup de polish pour l’interface de gestion de la Freebox.

Grand ménage avant les vacances. Free a revu de fond en comble son site et ses applications d’assistance, mais également aujourd’hui son interface Freebox OS. Pour en bénéficier, il suffit de redémarrer son Server Freebox Révolution, Delta, Pop ou mini 4K. Exit le bleu très années 2000, l’opérateur de Xavier Niel a fait équipe avec MesaVolt, une start-up strasbourgeoise pour moderniser complètement son interface, disponible sur l’adresse mafreebox.freebox.fr, lorsque vous êtes connectés à votre Freebox.

Dans cette version 4.4, Freebox OS propose ainsi un fond bien plus identifiable, en accord avec l’identité graphique de l’opérateur. Pas de nouvelles fonctionnalité cependant, mais une interface bien plus lisible et moderne. Les boutons vous dirigeant vers chaque possibilité offerte par Freebox OS ont également été redesignés.

Et outre les visuels bien moins vieillots, la couleur de chaque bouton aura son importance. En cliquant sur “Paramètres de la Freebox”, par exemple, une fenêtre s’ouvrira avec un bandeau supérieur rouge, afin de mieux vous y retrouvez lors de vos navigations sur l’interface. Si votre mémoire vous fait défaut, la barre de tâches située en bas de Freebox OS vous indiquera sur quels boutons vous avez cliqué.

On notera d’ailleurs que Free a conservé son bouton en bas à gauche, permettant d’accéder à d’autres fonctionnalités. Vous pourrez notamment redémarrer votre Freebox, accéder à des fonctionnalités TV, le tout dans une arborescence bien plus claire.

Comme indiqué précédemment, pas de nouveauté concernant les fonctionnalités proposées mais chaque fenêtre est désormais plus lisible, y compris celles pour les Freenautes les plus geeks, comme celle dédiée aux machines virtuelles.