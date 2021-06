Free lance une mise à jour du serveur des Freebox Révolution, Delta, Pop et mini 4K avec une nouveauté importante

Free revoit totalement Freebox OS.

Près d’une semaine après le déploiement d’un nouveau firmware sans changement notable, Free passe à la vitesse supérieure ce 29 juin avec une nouvelle mise à jour de ses Freebox Révolution, Delta, Pop et mini 4K. Au rang des nouveautés, la refonte de Freebox OS, le système d’exploitation de Free permettant de gérer sa Freebox et bien plus encore depuis son navigateur internet, a été revu et corrigé en collaboration avec Quentin Stoeckel de la startup MesaVolt.

Estampillé 4.4.0, ce nouveau firmware corrige également quelques bugs comme l’énumération des partages impossible sur NovaVideoPlayer et un problème de stabilité SMB. Pour en profiter, il suffit de redémarrer le Freebox Server.