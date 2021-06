Free lance un tout nouveau site d’assistance

Free présente un tout nouveau site consacré à l’assistance

C’est tout nouveau, tout chaud, le site de l’assistance Free lance un nouveau site et revoit entièrement l’interface et la présentation. Plus sobre et plus claire, celui-ci met en avant les différentes offres Freebox et Free Mobile et propose un classement par grandes thématiques des problèmes que le freenautes peuvent rencontrer : Les différentes offres Freebox, les différents forfaits Free Mobile, et enfin “comptes et services”, où l’on retrouve toute l’aide pour gérer son abonnement. Vous pouvez choisir une de ces rubriques, ou faire directement une recherche via le champs idoine.

Dans chacune des rubriques, il est possible de faire des sélections par filtre, afin d’arriver plus rapidement à l’information recherchée. Dans l’exemple ci-dessous, en ayant cliqué sur Freebox Delta, on peut ainsi sélectionner les articles “texte” ou “vidéo”, ou encore switcher entre les différentes offres Freebox. Chaque rubrique est présentée sous forme de questions ou d’intitulés simples, ce qui permet de trouver aisément une réponse à la questions recherchée. En un mot, ce nouveau site est beaucoup plus clair et simple à utiliser.

Pour découvrir la nouvelle interface du site de l’assistance, rendez vous sur http://www.free.fr/assistance/