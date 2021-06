Choc des smartphones 5G chez Free Mobile : Samsung Galaxy S20 FE 5G ou Xiaomi Mi 11i 5G ?

À la suite d’une grosse baisse de prix, la boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones haut de gamme Android à 699 euros. Lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy S20 FE 5G et Xiaomi Mi 11i 5G, deux modèles haut de gamme 5G affichés à 699 euros, grâce à une baisse de prix de 60 euros sur le premier. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en 4x sans frais.

L’écran : ex æquo

Dalle Super AMOLED, définition Full HD+, taux de rafraîchissement 120 Hz et poinçon centré pour le capteur photo avant, les deux smartphones offrent les mêmes prestations. Les diagonales sont assez proches.

Notre classement :

Samsung Galaxy S20 FE 5G (6,5 pouces, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz, poinçon centré) Xiaomi Mi 11i 5G (6,67 pouces, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz et poinçon centré)

Performances : Xiaomi

Chipset plus récent et mémoire vive légèrement plus importante, le Xiaomi Mi 11i 5G en propose plus sur le papier. À l’usage, les deux smartphones en auront assez sous le capot pour faire tourner tout le Play Store et proposeront la 5G.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11i 5G (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM) Samsung Galaxy S20 FE 5G (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM)

La photo : Samsung

Quand Xiaomi met en avant son capteur 108 Mégapixels pour des clichés plus détaillés, Samsung profite d’une configuration plus complète en intégrant le capteur dédié au zoom optique. Samsung promet également des clichés ultra grand-angle et selfies plus détaillés.

Notre classement :

Samsung Galaxy S20 FE 5G (12/12/8 Mégapixels, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11i 5G (108/8/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Samsung

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G a certes une charge filaire un peu moins rapide, mais il propose de la charge sans-fil et de la charge sans-fil inversée, que l’on est en droit d’attendre à un certain niveau de prix. Les capacités de batterie sont sensiblement les mêmes.

Notre classement :

Samsung Galaxy S20 FE 5G (batterie 4 500 mAh, charge 25 Watts en filaire et charge 15 Watts en sans-fil) Xiaomi Mi 11i 5G (batterie 4 520 mAh et charge 33 Watts en filaire)

Le choix d’Univers Freebox : Samsung

Le Samsung a certes une plate-forme haut de gamme moins récente, mais en a suffisamment sous le pied pour faire tourner tout le Play Store dans de très bonnes conditions. Il profite également d’une partie photo plus complète avec le zoom optique et de la charge sans-fil dans les deux sens. À cela s’ajoutent le port MicroSD pour l’extension du stockage interne et la certification IP68 pour l’étanchéité que son rival n’a pas. Sans compter l’interface One UI vraiment complète et intuitive. C’est donc vers lui que nous nous tournerions si nous avions à choisir.