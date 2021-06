Free Mobile lance une nouvelle offre à moins de 10€ enrichie en gigas

Une première, l’opérateur lance une nouvelle formule pour son forfait “Série Free”, comprenant 90 G0 en 4G+ à 9,99€/mois pendant 1 an.

A l’heure où Red by SFR, Bouygues Telecom et Sosh se livrent bataille sur le terrain de la data, Free Mobile réagit quelque peu ce 30 juin en proposant une nouvelle offre séduisante. Son offre intermédiaire passe juqu’au 13 juillet prochain de 80 à 90 Go de data en France métropolitain et 10 Go depuis l’étranger. C’est la première fois que l’opérateur inclut autant de gigas dans ce forfait lancé en juillet 2018.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois. A titre de comparaison, Sosh affiche une offre incluant 80 Go de data à 14,99€/mois. Red by SFR tente de se démarquer avec 100 Go à 15€ quand Bouygues Telecom propose des forfaits 100 Go et 1é0 Go à 14,99€ et 18,99€/mois.