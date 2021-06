Orange, SFR et Bouygues Telecom testent le SMS conversationnel

Le SMS conversationnel, nouvelle solution de business messaging par textos en phase d’expérimentation en France. Ce canal interactif autorisant le dialogue entre les marques et leurs clients, dont la prise de contact est initié via une campagne ou par l’utilisateur directement, est actuellement testé par Orange, Bouygues Telecom et SFR, annonce l’AF2M dont Free fait partie intégrante depuis mars 2021. Selon l’Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs, les trois opérateurs s’affairent aujourd’hui à mesurer “avec les marques l’efficacité des nouvelles fonctionnalités proposées par cette solutions selon différents cas d’usages.”