Free rejoint Orange, SFR et Bouygues Telecom au sein de l’af2m

Travailler sur des sujets sur lesquels les opérateurs ne sont pas en concurrence et répondre toujours plus aux besoins des abonnés, telle est la volonté de la maison-mère de Free en adhérant aujourd’hui à l’af2m.

“L’ensemble des membres de l’Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs, saluent l’adhésion d’Iliad, maison mère de Free qui rejoint Bouygues Telecom, Orange et SFR parmi ses membres opérateurs”, annonce ce matin l’af2m.

Créée en 2005, cette association coordonne entre autres les travaux entre les opérateurs télécoms et les groupements représentatifs des acteurs du numérique afin de développer et promouvoir des services multi-opérateurs grand public et entreprises en veillant au respect et à la protection de l’utilisateur final. Plus concrètement, l’af2m planche sur la Publicité TV segmentée, les solutions de paiement sur facture opérateur (dont les numéros SVA, le ticketing et les dons), le marketing SMS, RCS Business Messaging et Mobile ID.

Avec l’arrivée de Free en “véritable renfort”, l’af2m vise à présent à “sécuriser davantage les parcours de paiement sur facture opérateur, et à lutter contre des pratiques telles que le Smishing ou la fraude au numéro spécial payant”.

“La participation de Free aux travaux menés au sein de l’association représente une réelle avancée pour le développement, le déploiement et l’encadrement de ces services multi-opérateurs qui facilitent et enrichissent l’expérience digitale des français”, salue ce matin l’association.

« Avec notre adhésion, les services développés au sein de l’af2m deviennent réellement multi-opérateurs et accessibles à tous. Il s’agit de travailler sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas en concurrence, et qui apportent de vraies réponses à des besoins de nos abonnés » déclare pour sa part Maxime Lombardini, le vice-président d’Iliad.

Parmi les membres de l’af2m, figurent aujourd’hui A6 Telecom, Bouygues Telecom, Colt, Digital Virgo, EI Telecom, Mobiyo, Odigo, Orange, Remmedia, SFR, Worldine et désormais Free.