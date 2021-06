Sosh dégaine un nouveau forfait en série limitée

La marque low cost d’Orange dévoile une nouvelle série limitée avec un max de data pour l’Internet mobile.

Après des forfaits 60 et 100 Go à 13,99 et 15,99 euros par mois rejoints temporairement par un forfait 20 Go à 4,99 euros par mois pour répondre à une offensive de Red by SFR, Sosh coupe cette fois la poire en deux. La marque low cost de l’opérateur historique commercialise en effet une formule 80 Go à 14,99 euros par mois.

Sans engagement et proposé jusqu’au 26 juillet 2021 à 9h00, le forfait en question propose dans le détail les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe, 80 Go de data mobile depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) et 10 Go de data mobile depuis l’Europe (débit réduit au-delà). Notez d’ailleurs qu’il s’agit d’un forfait limité à la 4G. Pas de 5G avec lui.

Ce forfait fonctionne avec une SIM classique ou l’eSIM et propose la conservation du numéro dans le cadre de la portabilité. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, est-il enfin précisé.