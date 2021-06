Sosh se lance totalement dans la guerre des prix et réplique à SFR et Bouygues, Free en retrait

Trois opérateurs se rendent coup pour coup sur le terrain de la data et des prix.

Comme un air de 2018 mais avec un concurrent de taille en plus. Après avoir initié la guerre des prix il y a trois ans, Red by SFR et Bouygues Telecom remettent le couvert en enchaînant les séries limitées attractives. La marque low cost de l’opérateur au carré rouge a commercialisé hier trois forfaits mobile à prix cassé. Le premier inclut 20 Go pour 4,99€/mois, la seconde formule propose une enveloppe de data de 60 Go à 8 euros par mois quand le dernier met le paquet avec 130 Go pour 12€/mois.

En face, Bouygues Telecom réplique comme à son habitude et cela lui réussit plutôt bien puisqu’il fait cavalier seul en matière de recrutement sur le segment depuis plusieurs trimestres. L’opérateur de Martin Bouygues a ainsi revu soudainement ses offres et laisse désormais le choix entre des forfaits 20, 60 et 140 Go à 5,99, 8,99 et 12,99 euros par mois respectivement, jusqu’au 13 juin.

Dans ce combat mano à mano, un troisième opérateur monte sur le ring. Si depuis plusieurs mois, Sosh se montre plus agressif, c’est la première fois qu’il attaque sur un petit forfait en proposant également aujourd’hui une série limitée comprenant 20 Go à 4,99€/mois. Pour le reste c’est plus classique avec deux forfaits incluant 60 et 100 Go au prix de 13,99€et 15,99€/mois. La locomotive d’Orange sur le mobile lutte pour ne pas perdre trop de terrain sur Bouygues Telecom et s’aligne.

De son côté, Free Mobile reste à l’écart et ne réplique pas. Sa stratégie est toute autre, entre rentabilité et amélioration de son mix d’abonnés. L’opérateur de Xavier Niel est toutefois impacté par son talon d’Achille, son forfait à 2€. La perte d’abonnés se poursuit trimestre après trimestre sur cette offre. L’offensive de Red by SFR, Bouygues et Sosh sur les forfaits d’entrée de gamme pourraient même accentuer cette tendance. Pour rappel, Free Mobile propose quant à lui une offre intermédiaire incluant 80 Go à 11,99€/mois pendant 1 an et un forfait très musclé avec 150 Go en 4G et 5G à 19,99€/mois.