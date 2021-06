5G : une commune demande à Free Mobile de revoir sa copie et lui barre la route

Ça part mal pour la nouvelle antenne 5G de Free. La commune a pris connaissance du projet et c’est un non unanime.

En plein déploiement de son réseau 5G avec lequel il espère couvrir plus de 80 % de la population fin 2021, Free compte justement installer une antenne à Saint-Samson-sur-Rance, dans le département des Côtes-d’Armor, en région Bretagne.

Prévue pour apporter la 5G dans la commune d’environ 1 600 âmes, l’antenne Free Mobile est plus précisément censée être installée dans la zone artisanale de Careil. Comme d’autres dossiers en cours, le projet de l’opérateur de Xavier Niel a ainsi été débattu jeudi dernier, lors du dernier conseil municipal organisé avant les vacances estivales. Et ça semble pour l’instant mal parti.

“Ce dossier est fait avec précipitation, pas de déclaration de travaux préalable, pas de respect de l’environnement”, a souligné en effet Olivier Javaudin, adjoint en charge des travaux et rapporteur de l’affaire. Il dénonce le fait que l’emplacement de l’équipement présente plusieurs inconvénients comme la localisation dans une zone agricole humide et la proximité d’un bois classé. Michel Coq, adjoint à la mobilité et aux espaces verts, parle pour sa part d’une nouvelle technologie, d’un manque de connaissance dans le domaine et d’un sujet compliqué à aborder avec les riverains.

Avec une vingtaine de points négatifs soulignés en quelques jours, la nouvelle antenne de Free a finalement reçu un avis négatif, à l’unanimité, lors du conseil municipal. Or, on le sait, l’opérateur n’hésite pas à passer à l’offensive en cas de blocus autour d’une antenne. Reste donc à voir s’il trouvera une alternative ou s’il décidera finalement de se tourner vers la justice administrative.

Source : Le Télégramme