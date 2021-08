Free lance une nouvelle version bêta de Freebox Files pour iOS avec plusieurs nouveautés, en particulier pour Freebox Révolution et Delta

La nouvelle application Freebox Files se met à jour sur iOS, pour les bêta-testeurs

Free propose depuis le début de l’été un accès anticipé sur Android via le Google Play Store ainsi que via Testflight sur iOS, sa nouvelle application nommée “Freebox Files”. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox.

Aujourd’hui ce sont les adeptes d’iOS qui sont à l’honneur puisque l’application vient en effet d’être mise à jour en version 1.1.1 (71) sur TestFlight.. Elle apporte plusieurs nouveautés listées par les développeurs :

Trier : en cliquant sur “Nom” vous pouvez désormais choisir l’ordre d’affichage de vos fichiers et dossiers (alphabétique, date ou taille)

Nouveau Player vidéo : tout beau, tout neuf, il a été complètement refait.

Sous-titre externe : si un sous-titre est présent dans le dossier d’une vidéo et qu’il a le même nom qu’elle il sera utilisé automatiquement à la lecture de la vidéo.

Lire sur le Player : si un Player Révolution ou Delta est allumé chez vous, une icône apparait lors de la lecture d’une vidéo dans l’app afin de lancer la vidéo dessus.

Ajouter un fichier depuis le téléphone : correction du bug qui empêchait de supprimer une importation qui échouait.

Merci à TiinoX83