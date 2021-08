Les Free Center proposent désormais en “libre toucher” des smartphones reconditionnés

Vous pouvez maintenant toucher et tester des smartphones reconditionnés

Lors du lancement de son offre Free Flex, le 6 juillet dernier, Free annonçait également avoir revu son système de vente des mobiles dans les Free Centers. Jusqu’à présent proposés en test dans ses boutiques, les modèles de smartphones proposés à l’achat par l’opérateur sur son site internet, le sont désormais dans toutes ses boutiques.

Aujourd’hui, l’opérateur va un peu plus loin puisqu’il est le premier opérateur à proposer en “libre-toucher” dans les Free Center, un smartphone reconditionné, à savoir l’iPhone 8, en partenariat avec PRS. Il est également possible dee l’acheter directement en boutique, mais cette nouveauté permet surtout de ce rendre compte de ce qu’est un smartphone reconditionné.

Interrogé par Univers Freebox, Free nous indique qu’à “la différence de nos confrères opérateurs, ce produit est donc visible fonctionnel et la vidéo de démonstration nous rappelle les valeurs et promesses du reconditionné (voir vidéo ci-dessous). Comme les autres produits, il est disponible avec Free Flex. C’est une suite logique de nos engagements environnementaux et des points de collecte en Free Center”

Comment est reconditionné un mobile avec PRS