Freebox TV : une toute nouvelle chaîne culturelle française annonce son arrivée prochaine chez Free, sans surcoût

OPSIS débarque à la télévision : une chaîne dédiée au spectacle vivant lancée le 22 juillet sur les Freebox.

Déjà connue pour sa plateforme de streaming, OPSIS franchit une nouvelle étape et annonce le lancement de sa propre chaîne de télévision linéaire. Accessible dès le 22 juillet 2025, la chaîne sera disponible sur les Freebox, canal 269, dans l’offre basic.

Après avoir séduit les amateurs de théâtre, d’opéra, de musique et de danse sur le web via opsistv.com, OPSIS étend son univers à la télévision avec une programmation 100 % dédiée aux arts vivants. Captations de spectacles inédits, documentaires, portraits d’artistes, masterclass, émissions spéciales, ou encore le Journal du Spectacle et l’Agenda, feront vivre au public les coulisses et l’actualité de la scène culturelle.

« Le lancement d’OPSIS à la télévision est une étape majeure qui complète idéalement notre offre numérique », explique la direction de la plateforme. « Notre ambition est de permettre à chacun de vivre l’émotion du spectacle vivant directement depuis son salon. » Pour célébrer cette arrivée sur le petit écran, une soirée spéciale est prévue le 22 juillet à 21h, avec la diffusion de Madame Butterfly en plein air, captée dans la cour d’honneur des Invalides à Paris. Le lancement sera suivi d’une sélection de spectacles estampillés “Avignon” pour accompagner tout l’été au rythme du théâtre. OPSIS annonce également que des retransmissions en direct viendront enrichir l’offre télé dès 2026, tout en maintenant l’accès à ses contenus à la demande via sa plateforme en ligne.

