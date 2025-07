Faux SMS et mails : UFC-Que Choisir alerte sur une arnaque redoutable qui profite des vacances

Alors que les grands départs ont déjà commencé, les arnaqueurs n’hésitent pas à s’en prendre aux vacanciers.

Alors que des millions de Français prennent la route des vacances, l’UFC-Que Choisir met en garde contre une arnaque de grande ampleur qui exploite la méconnaissance du système de péage à flux libre. Des escrocs envoient actuellement des SMS et e-mails frauduleux, prétendant réclamer un règlement de péage, pour piéger les automobilistes.

Le principe est simple mais redoutablement efficace : les fraudeurs vous font croire que votre véhicule a été repéré sur une autoroute sans barrières (type A79, A13, A14) et que vous devez régler une somme due. Le message contient un lien vers un faux site, imitant à la perfection celui du concessionnaire d’autoroute, où vous êtes invité à payer… en laissant au passage vos coordonnées bancaires à des escrocs. Peu importe que vous ayez réellement pris l’autoroute, que vous possédiez une voiture ou non : ces campagnes sont envoyées massivement, dans l’espoir que quelques victimes mordre à l’hameçon.

Les autoroutes à flux libre — où les barrières de péage ont disparu — restent peu familières à de nombreux usagers. Et c’est justement cette zone grise d’information que les escrocs exploitent. Pourtant, les véritables concessionnaires n’envoient jamais de SMS ou d’e-mails de relance, sauf si vous vous êtes explicitement inscrit à un service d’alerte. Le paiement se fait via des bornes à la sortie ou sur le site officiel du gestionnaire, comme Aliae.com ou Sanef.com.

Face à cette vague de phishing, l’UFC-Que Choisir recommande la plus grande vigilance :

Ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un message non sollicité.

Ne saisissez jamais vos informations bancaires sur un site dont vous n’avez pas vérifié l’adresse.

Transférez tout message suspect au 33700, le service officiel de signalement des spams et arnaques.

En cas de paiement effectué, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition.

Cette arnaque, d’autant plus efficace qu’elle semble crédible et opportuniste en pleine période estivale, démontre une fois encore à quel point les cybercriminels s’adaptent aux évolutions technologiques… et aux habitudes saisonnières des Français.

