Canal+ offre son bouquet Ciné+ et OCS à certains abonnés pendant un an

Canal+ gâte ses abonnés : après beIN Sports, les chaînes CINE+ et OCS offertes pendant un an.

Après avoir offert jusqu’à un an d’abonnement à beIN Sports à certains de ses abonnés, Canal+ poursuit sa campagne de fidélisation en ajoutant un autre cadeau de taille : l’accès gratuit au bouquet CINE+ OCS, sans surcoût. Dans les cas observés, cet avantage permet de profiter de l’ensemble des chaînes jusqu’au 31 juillet 2026, soit un peu plus de douze mois de cinéma et de séries en illimité, offert à certains clients sans qu’ils aient besoin d’en faire la demande.

Ce bouquet regroupe désormais les chaînes Ciné+ et OCS, réunies depuis le rachat d’OCS (anciennement propriété d’Orange) par la filiale de Vivendi. Il comprend six chaînes :

OCS,

CINE+ Frisson,

CINE+ Émotion,

CINE+ Family,

CINE+ Festival,

CINE+ Classic.

Grâce à cette offre, les abonnés peuvent découvrir des films en exclusivité six mois après leur sortie en salle, ainsi qu’un large catalogue de classiques du cinéma, de séries françaises et internationales à succès, et les créations originales OCS comme Signature ou Originals.

Comment vérifier si vous êtes éligible ?

Si vous ne voyez pas les chaînes dans votre espace client, il est possible qu’elles ne soient pas encore activées. Vous pouvez cependant accéder directement au contenu via le corner CINE+ OCS sur le site ou l’application.

Source : Alloforfait

