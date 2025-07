Canal+ offre beIN Sports à certains abonnés pendant un an

Canal+ offre beIN Sports à certains abonnés jusqu’en juillet 2026.

Le calendrier n’a sans doute rien d’un hasard. Peu après l’annonce officielle du lancement de la nouvelle plateforme Ligue 1+, certains abonnés Canal+ ont eu la surprise de recevoir un avantage fidélité leur offrant l’accès gratuit à beIN Sports jusqu’au 31 juillet 2026. D’ici là, les abonnés concernés peuvent donc profiter sans surcoût du dernier match encore détenu par beIN Sports, en complément de leur offre Canal+.

Avec cette offre, les abonnés Canal+ peuvent ainsi composer une formule complète en ajoutant un abonnement à Ligue 1+ (15 €/mois) pour suivre l’intégralité des matchs de Ligue 1 jusqu’à l’été 2026. Une option économique, au moins à court terme, pour les passionnés de football. Toutefois, Ligue 1+ ne sera pas forcément distribuée immédiatement via Canal+, la chaîne cryptée n’ayant pas trouvé d’accord avec le nouveau diffuseur à ce jour. Même si la porte reste ouverte, on peut alors imaginer qu’il faudra donc souscrire séparément à la nouvelle plateforme, que ce soit via son application dédiée ou via les box des opérateurs partenaires, notamment Orange et Bouygues Telecom, déjà dans la boucle.

Bien sûr, il n’y a pas que la Ligue 1 dans la vie, beIN Sports détient également les droits de compétitions européennes comme la Liga, la Bundesliga, la Superlig turque et la Liga Portugal, ainsi que bien d’autres droits en dehors du football.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox