Non, Ligue 1+ ne sera pas accessible à 7,5€/mois, une distribution par Canal+ toujours possible, Free voulait un autre accord

Contrairement à ce que certains ont cru, l’abonnement à deux écrans de Ligue 1+ ne permettra pas de partager le coût à deux foyers distincts. Quant à Canal+, absent des accords actuels, la porte reste ouverte selon la LFP.

La Ligue de Football Professionnel a levé le voile sur sa nouvelle chaîne Ligue 1+ qui diffusera 8 matchs sur 9 en direct du championnat dès le 15 août. Mais plusieurs zones d’ombre autour restent à éclaircir. Nicolas de Tavernost a apporté plusieurs précisions sur RMC et lors de la conférence de presse de lancement.

Présentées comme les nouvelles offres destinées à accompagner le retour de la Ligue 1, les abonnement à Ligue 1+ ont suscité plusieurs interrogations. Deux formules ont notamment été annoncées : une à 14,99 €/mois avec un engagement d’un an, et une autre à 19,99 €/mois sans engagement. Dans les deux cas, la souscription inclut l’accès sur deux écrans, ce qui a pu faire croire à la possibilité d’un partage de compte à moindre coût, équivalent à 7,50 € par utilisateur.

Mais cette interprétation a rapidement été balayée par Nicolas de Tavernost. Invité de l’After sur RMC après le lancement officiel de la plateforme, le président de LFP Médias a été catégorique : « Les offres pour deux utilisateurs seront valables pour deux écrans dans un même foyer. » Une clarification importante alors que certains espéraient un usage partagé entre amis ou proches vivant à distance.

Nicolas de Tavernost sur le lancement de Ligue 1 + : « 𝗟𝗘𝗦 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗨𝗧𝗜𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗢𝗡𝗧 𝗩𝗔𝗟𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗘́𝗖𝗥𝗔𝗡𝗦… 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗙𝗢𝗬𝗘𝗥 ! » 🇫🇷🏠📺 🎥 @AfterRMC pic.twitter.com/M93Bs5pADm — Actu Foot (@ActuFoot_) July 10, 2025

Canal+ toujours absent, mais pas exclu

Autre point sensible : l’absence de Canal+ parmi les partenaires distributeurs. Pour le moment, seuls les quatre principaux opérateurs télécoms (Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom) ainsi que DAZN ont signé avec la LFP pour proposer la chaîne à leurs abonnés. Pourtant, une distribution par le groupe Canal+ n’est pas exclue.

Lors de la conférence de presse de présentation, Nicolas de Tavernost a tendu la main : « La porte sera toujours ouverte à Canal+ pour distribuer notre chaîne s’ils le souhaitent. Je pense que ce serait dans l’intérêt de leurs abonnés. »

Sur l’antenne de RMC, il est également revenu sur les discussions avortées autour d’un éventuel partenariat via beIN Sports : « BeIN Sports a donné sa distribution à Canal+, c’est Canal+ qui a le monopole de la distribution de BeIN Sports, Free nous a proposé de faire un accord BeIN- Ligue 1+, pour le moment ce n’est pas possible, je pense que ce n’est même pas le souhait de Canal. » Et de conclure sur une note d’ouverture : « J’espère que nous serons distribués partout et que Canal+ et ses abonnés pourront bénéficier s’ils le souhaitent, la porte est ouverte à tout moment. »

Avec ce lancement, la LFP affirme sa volonté de reprendre la main sur la diffusion de la Ligue 1 après les désillusions liées à Mediapro ou encore DAZN. En créant sa propre chaîne et en visant une distribution large, la Ligue cherche construire un modèle pérenne et direct, tout en laissant la porte ouverte à de futurs partenariats. L’objectif est d’atteindre 1 million d’abonnés à la fin de la première saison. Par la suite, Ligue 1+ proposera l’intégralité des matchs car le contrat de distribution de Bein Sports (1 match) arrivera à son terme. De quoi renforcer un peu plus son produit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox