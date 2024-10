Free Mobile rencontre des soucis avec FR-Alert, l’opérateur enquête pour régler le problème

L’alerte rouge pluie inondations du 17 octobre a eu du mal à parvenir à certains abonnés Free Mobile. L’opérateur est conscient du problème.

En fin de semaine dernière, des pluies intenses touchaient certaines régions, notamment l’Ardèche et le récent système FR-Alert, permettant d’avertir les habitants de zones précises de situations dangereuses, a été sollicité. Cependant, certains abonnés Free Mobile n’ont pas reçu le message envoyé par la préfecture de l’Ardèche envoyé la semaine dernière, ou l’ont reçu bien en retard.

Free Mobile a été interrogé lors de la journée des Communautés Free s’étant déroulée le 18 octobre à ce sujet. L’opérateur rappelle que les autorités fournissent les zones à couvrir en cas d’incident et que certaines zones ont bien reçu le message tandis que d’autres non. L’opérateur a par ailleurs affirmé investiguer pour trouver la cause de ce problème.

Johnny Douvinet, professeur de géographie de la faculté d’Avignon qui accompagne le ministère de l’Intérieur dans le déploiement du système FR-Alert depuis plus de trois ans, explique qu’un problème technique a été observé du côté d’un opérateur. “On l’a déjà nous vérifié ou observé, en tout cas lors de certains exercices“, affirme-t-il à France Bleu. Il estime par ailleurs que le souci pourrait provenir de “cellules (installations sur les antennes relais ; NDLR) qui dysfonctionnent“, le système FR-Alert passant par les ondes radios. “Là, il est possible qu’il y ait une cellule, ou quelques cellules du côté des opérateurs qui continuent à diffuser le signal, alors que du côté des autorités, il a été arrêté. Et ça, ce sont vraiment des problèmes techniques. Ça peut arriver malheureusement, suite à des situations réelles. Et là, vu l’échelle a laquelle ça a été envoyé, c’est tout à fait possible” ajoute-t-il.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox