Orange lance sa nouvelle box 5G+ et le coeur de réseau mobile associé

La nouvelle box 5G+ d’Orange est disponible à 42,99€/mois et affiche des débits descendants d’1 Gbit/s.

la 5G SA d’Orange est là, mais pour le moment une seule de ses offres permet d’en profiter, sa nouvelle box 5G+ Home. “Aujourd’hui, nous lançons notre nouveau cœur de réseau mobile ! Il gère sécurité, allocation de ressources, mobilité et bien plus. Avec la 5G, attendez-vous à une connexion encore plus fluide et réactive”, a fait savoir ce 10 octobre sur X, Jean-Marc Escalettes, directeur des technologies d’Orange France.

Comme Free qui lui propose cette technologie sur son forfait mobile 5G, la 5G SA d’Orange utilise la fréquence 3.5GHz (10545 sites opérationnels), soit le plus grand nombre parmi les 4 opérateurs. Pour en faire profiter, l’opérateur historique commercialise donc sa nouvelle offre 5G+ Home. Il s’agit d’une box 5G SA affichée à 42,99 € /mois, sans engagement avec 29 € de frais d’activation et le 1er mois satisfait ou remboursé.

La solution 5G+ Home d’Orange vise à supporter de multiples usages simultanés : naviguer sur internet, streamer des vidéos en haute qualité ou encore partager la connexion avec toute la famille, sans perte de performance, grâce à un débit descendant allant jusqu’à 1 Gbit/s. Et pour les amateurs de jeux vidéo, la 5G+ garantit une expérience sans latence, même pour les titres les plus gourmands en ressources grâce à son nouveau réseau 5G+.

Pour profiter de la 5G SA d’Orange, sa Flybox 5G est nécessaire), la connexion est accessible exclusivement en France métropolitaine sous couverture 5G en 3,5GHz. 5G, à savoir “dans les zones couvertes (déploiement en cours)”.

Simple à installer, cette box ne nécessite aucune intervention technique : il suffit de la brancher pour connecter vos appareils via le Wifi 6 ou par câble Ethernet. L’équipement est fourni sans frais supplémentaires. Côté divertissement, elle inclut plus de 100 chaînes de la TV d’Orange, accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone via l’application TV d’Orange. Pour les utilisateurs souhaitant visionner leurs programmes sur un téléviseur, deux options sont proposées à 5 € par mois : la Clé TV ou l’option TV d’Orange sur TV connectée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox