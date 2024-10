Free vous propose de découvrir gratuitement sur la Freebox la nouvelle création originale Canal+

Un nouveau contenu offert sur les Freebox : les 2 premiers épisodes de Loups Garous.

Free et Canal+ vous permettent de découvrir gratuitement sur la Freebox la nouvelle création originale de la chaîne, qui est basée sur les Loups-Garous de Thiercelieux, le jeu de société français le plus vendu au monde. Canal+ transforme ce jeu culte en une expérience sociale grandeur nature.

Le tournage d’une partie hors norme des Loups-Garous s’est déroulé au cœur d’une forêt française, dans un village spécialement créé pour l’occasion. Ex-agent de la DGSE, avocat pénaliste, comédienne, mathématicienne… 13 joueurs et joueuses, experts en stratégie et en dissimulation, se lancent dans cette expérience immersive où ils seront poussés dans leurs retranchements.

La diffusion des Loups-Garous débute ce vendredi à 21h00 sur Canal+ et myCanal, et dès aujourd’hui vous pourrez retrouver gratuitement les 2 premiers épisode dans la rubrique Aktu Free de la Freebox



Vous vous souvenez des règles du jeu ?

Les règles du jeu des Loups Garous sont simples : les joueurs reçoivent chacun une carte, sur laquelle est inscrite leur identité (secrète). Ils peuvent ainsi être de simples villageois ou de redoutables loups-garous. Le but des villageois est de démasquer et d’éliminer les loups-garous, tandis que celui des loups-garous est de ne pas se faire démasquer et d’exterminer les villageois.

Le jeu se déroule en plusieurs tours, qui alternent le jour et la nuit. Un meneur de jeu, qui, lui, ne reçoit pas de carte, rythme la partie (c’est la fameuse phrase “le village s’endort” et “le village se réveille”. Ça y est, ça vous revient ?). Durant la nuit, tous les participants doivent fermer les yeux. Le meneur de jeu invite alors les loups-garous à ouvrir les yeux (“les loups-garous se réveillent”), et à se mettre d’accord sur une victime à abattre.

Lorsque le village se réveille au matin, le meneur de jeu annonce quel joueur a été éliminé par les loups-garous. Se tient ensuite une assemblée du village, durant laquelle les joueurs restants doivent se mettre d’accord pour accuser l’un d’entre eux, dans le but de démasquer les loups-garous. Une fois la majorité obtenue, l’identité du joueur inculpé est révélée, et il est éliminé -qu’il soit un loup-garou… ou un simple villageois. Le jeu continue jusqu’à ce que l’un des camps ait été totalement éliminé. C’est ce principe que reprend l’émission de Fary et Panayotis Pascot.

