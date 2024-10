Free est encore loin des 100% de part de marché espérés à ses débuts, mais Xavier Niel n’abdique pas

Xavier Niel annonce vouloir encore gagner des parts de marché en France avec Free grâce à stratégie gagnante. L’opérateur a soif de croissance et fera tout pour se rapprocher même de loin de ses objectifs du début des années 2000.

Free veut faire mieux que ses 9,6% de croissance du 1er semestre mais pas seulement. Si l’opérateur compte aujourd’hui 27% de part de marché, il voit les choses en grand et n’oublie ses objectifs du passé, même s’ils paraissent inatteignables. « Quand en 2002, on s’est lancé dans les télécoms, dans notre business plan, en 2004 ou 2005 on avait 100% de part de marché, aujourd’hui nous sommes à 27%, vous avez vu le looser que je suis, donc là-dessus il faut qu’on bosse et ce n’est pas avec 10% de croissance qu’on va arriver à 100% de part de marché », a fait savoir sur un ton léger Xavier Niel dans Good Morning Business le 10 octobre en marge de la 10ème édition de l’évènement BIG de Bpifrance à l’Accor Arena de Paris.

Mais alors comment faire ? Si cela paraît impossible aujourd’hui puisque la consolidation du secteur semble plus que compliquée aux yeux des acteurs concernés et ce même si certains comme Orange rêvent d’un marché unique européen, Xavier Niel compte poursuivre plus sérieusement la stratégie gagnante de Free, celle qui lui permet d’être le leader en matière de recrutements sur le fixe et le mobile depuis 2022.

« On a un triangle qui fonctionne, c’est dire qu’il faut respecter nos salariés, l’interne est super important, car c’est les 15 personnes chez Free qui font les 10% de croissance. Deuxième chose, les actionnaires, est-ce qu’on est capable de créer de la valeur pour les actionnaires et j’en suis un gros chez Free. Et le troisième élément qui est le plus important, c’est nos abonnés. Et est-ce qu’on est capable de les respecter et de leur donner un produit qui a un super rapport qualité-prix. Et si on fait ça et bien on gagne des parts de marché ». Free a donc tout compris pour le moment, ne pas augmenter les prix dans le contexte actuel semble en effet la recette gagnante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox