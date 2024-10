Abonnés Freebox et Amazon Prime : jetez-vous sur ces 6 nouveaux jeux PC gratuits, des incontournables sont disponibles

Une nouvelle sélection de jeux Prime Gaming vient d’être mise à disposition, avec, entre autres, une aventure sombre et mystérieuse ou encore du hachis de monstre au programme.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 6 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Devenez le Slayer dans une campagne solo épique pour massacrer des démons à travers les dimensions et empêcher la destruction finale de l’humanité. La seule chose qu’ils craignent… c’est vous. Découvrez le mélange ultime de vitesse et de puissance dans DOOM Eternal, le prochain bond en avant du combat à la première personne et la suite d’une licence qui a marqué l’histoire du jeu vidéo.



Pour découvrir ce jeu, il faudra rentrer votre code dans le Microsoft Store, en suivant les instructions données par Amazon sur la page Amazon Gaming.

BioShock est un jeu de tir unique en son genre, rempli d’armes et de tactiques jamais vus. Vous aurez un arsenal complet à votre disposition, des simples revolvers aux lance-grenades et aux lance-produits chimiques, mais vous serez également obligé de modifier génétiquement votre ADN pour créer une arme encore plus meurtrière : vous. Essayez-vous à cette aventure incroyable qui a marqué tous ses joueurs, le tout dans une version remasterisée.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition inclut le jeu et les quatre DLC disponibles à partir de 2023. Il s’agit d’un jeu multijoueur amusant, parfait pour tous les niveaux de compétence. Quatre Ghostbusters armés de protons tentent d’attraper un fantôme hantant des lieux uniques dans des batailles multijoueurs asymétriques (en ligne ou hors ligne). Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs débloqueront des cosmétiques et des améliorations pour Ghostbusters et fantômes afin de faire évoluer leur expérience de jeu. L’aspect et la convivialité du jeu offriront aux fans une expérience immersive dans cet univers, leur permettant de réaliser leur propre rêve de chasse aux fantômes. Qu’il s’agisse de chasser ou de hanter, le jeu est facile à apprendre et amusant à maîtriser.



Priest Simulator est un faux documentaire bourré d’action qui se déroule dans une version originale de la Pologne moderne. Incarnez un prêtre vampire qui a pour mission de récupérer son bâton et de retourner en enfer. Combattez des hordes de shatanistes, améliorez vos pouvoirs, restaurez l’église et gagnez en toute beauté.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

DreadOut 2 est une version unique du jeu d’aventure-action et de survie à la troisième personne avec des aspects de l’histoire surnaturelle indonésienne. Le jeu mélange l’exploration de la ville, la chasse aux fantômes sur smartphone à la manière de « DreadOut » et de nouvelles batailles pleines d’action dans le monde surnaturel de DreadOut.

The Gap raconte la lutte que mène un homme pour trouver un remède à la maladie de sa famille à travers l’exploration de réalités parallèles, notamment des souvenirs qui lui sont chers, l’obligeant à plonger plus profondément dans sa psyché.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

