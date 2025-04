Free ajoute plusieurs nouvelles chaînes dans son bouquet TV, certaines incluses d’autres en option

Le bouquet TV de Free se complète avec encore d’autres nouvelles chaînes.

Nous vous annoncions l’arrivée de 3 nouvelle chaînes françaises gratuites sur la Freebox, mais ne s’arrête pas là puisqu’il vient d’ajouter d’autres chaînes dans son offre TV. Pour en bénéficier il suffit de redémarrer votre Freebox Player. Voici la liste des nouveautés :

Nouvelles chaînes incluses pour tous les abonnés Freebox.

Reflet TV- Canal 437 : Il s’agit d’une chaîne de télévision francophone généraliste privée ivoirienne. Elle est un catalyseur de changement, en reflétant la diversité culturelle et sociale de la Côte d’Ivoire. Nous croyons fermement que la télévision peut être un miroir fidèle de la société. Plus qu’une simple chaîne de télévision, mais plutôt un outil d’éducation, de divertissement, un vecteur de culture, un partenaire essentiel dans le quotidien de nos téléspectateurs. L’un de nos objectifs est de produire constamment des contenus de qualité qui répondent aux attentes de notre public. À travers des émissions d’actualités approfondies, des programmes éducatifs innovants, ou des divertissements captivants.

L’actu Max – Canal 31 – incluse pour tous les abonnés Freebox. Il s’agit juste une chaine promotionnelle pour le service Max.

RTVI canal 699 -incluse pour tous les abonnés Freebox – Il s’agit une chaîne de télévision internationale destinée principalement aux communautés russophones à travers le monde. Elle dispose de studios répartis entre Berlin, Moscou, New York et Tel-Aviv, ainsi que d’un bureau à Washington D.C. Sa diffusion se fait via satellite et câble en Europe, en Amérique du Nord, en Israël, et dans plusieurs pays de la CEI. La chaîne s’adresse avant tout aux Russes de la diaspora, leur proposant une programmation en lien avec l’actualité et la culture russophones. RTVI est aujourd’hui détenue par Vladimir Goussinski, également fondateur de NTV, la première chaîne de télévision indépendante en Russie, que le gouvernement a saisie en avril 2001.

Nouvelles chaînes disponibles en option

Content E International – Canal 707 : Incluse dans le Pack Russophone

Family TV – Canal 708 : incluse dans le Pack Russophone

