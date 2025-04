Deux nouvelles chaînes françaises débarquent sans surcoût sur les Freebox

Deux nouvelles chaînes locales vous embarquent en Moselle et en Martinique via votre player Freebox.

Après l’arrivée d’After Foot TV sur les Freebox de Free ce mardi, deux autres chaînes françaises viennent enrichir gratuitement le bouquet TV basique de l’opérateur. Il s’agit de TV8 Moselle Est (canal 906) et de Zitata (canal 930), désormais accessibles sans surcoût sur les players des Freebox ainsi que sur Oqee.

TV8 Moselle Est, chaîne locale basée à Forbach, couvre l’actualité de la Moselle-Est et des environs. Elle propose des journaux télévisés, des magazines culturels, des reportages de terrain et des émissions de proximité qui mettent en valeur la vie locale, les initiatives citoyennes et les événements régionaux.

Zitata, de son côté, est une chaîne généraliste martiniquaise. Elle a vu le jour en 2021 en remplacement de Zouk TV sur la TNT locale. Sa programmation, riche et variée, met en lumière la musique, l’actualité, la culture, le sport et le divertissement, tout en valorisant les spécificités et la diversité de la société martiniquaise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox