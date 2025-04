Mauvaise nouvelle, Free ne prend pas en charge les frais de résiliation pour les nouveaux abonnés à la Freebox Pop S

A l’heure où les opérateurs dont lui-même, augmentent les frais de résiliation, Free fait le choix de ne pas les rembourser aux nouveaux abonnés Freebox Pop S.

Free a lancé le 8 avril 2025 sa nouvelle Freebox Pop S, une offre alléchante à 24,99€/mois incluant WiFi 7 et téléphonie, mais sans service de télévision. C’est une stratégie offensive pour concurrencer Bouygues Telecom, qui enregistre une belle dynamique de recrutement. Cette offre est clairement pensée pour les clients qui n’ont pas besoin de player TV ou qui cherchent à faire des économies.

Mais à y regarder de plus prêt, un inconvénient est à prendre en ligne de compte pour les nouveaux abonnés. Free ne prendra pas en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur si vous migrez vers cette nouvelle offre Pop S, a-t-il annoncé sur son site web. Contrairement aux autres offres Freebox, Livebox, Bbox et SFR Box pour lesquelles les opérateurs proposent jusqu’à 100€ de remboursement de frais de résiliation, ici vous devrez assumer ces frais vous-même. Cela pourrait donc freiner certains nouveaux clients surtout que les FAI viennent d’augmenter ces frais, il faudra désormais compter 59 euros pour quitter SFR et 69€ pour Bouygues Telecom. Chez Orange, rien ne change pour le moment (50€).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox